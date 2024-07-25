Altının kilogram fiyatında düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 554 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 590 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 554 bin 500 liraya düştü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 590 bin liradan tamamlamıştı.

Piyasada altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 549 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 560 bin lirayı gördü.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 3 milyar 380 milyon 140 bin 733,47 lira, işlem miktarı ise 1.336,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 484 milyon 986 bin 857,09 lira düzeyinde gerçekleşti.