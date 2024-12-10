Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 25 bin lira, en yüksek 3 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 3 milyon 25 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 30 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 234 milyon 316 bin 204,61 lira, işlem miktarı ise 1.070,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 499 milyon 944 bin 124,39 lira düzeyinde gerçekleşti.