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Altının kilogram fiyatında düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 3 milyon 152 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 23.01.2025 17:05
  • Giriş: 23.01.2025 17:05
  • Güncelleme: 23.01.2025 17:16
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 3 milyon 152 bin liraya geriledi.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 152 bin lira, en yüksek 3 milyon 162 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 165 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 734 milyon 240 bin 422,42 lira, işlem miktarı ise 867,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 749 milyon 215 bin 729,3 lira düzeyinde gerçekleşti.

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