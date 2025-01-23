Altının kilogram fiyatında düşüş
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 3 milyon 152 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 3 milyon 152 bin liraya geriledi.
Piyasada standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 152 bin lira, en yüksek 3 milyon 162 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 165 bin 900 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 734 milyon 240 bin 422,42 lira, işlem miktarı ise 867,79 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 749 milyon 215 bin 729,3 lira düzeyinde gerçekleşti.