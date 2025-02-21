Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 527 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı, en düşük 3 milyon 506 bin lira, en yüksek 3 milyon 534 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 534 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 597 milyon 16 bin 652,18 lira, işlem miktarı ise 1.311,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 676 milyon 360 bin 757,69 lira düzeyinde gerçekleşti.