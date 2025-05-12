Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,2 azalışla 4 milyon 56 bin liraya geriledi.

Standart altın piyasada en düşük 4 milyon 50 bin lira, en yüksek 4 milyon 137 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 192 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 273 milyon 211 bin 979,23 lira, işlem miktarı ise 1.305,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 455 milyon 442 bin 992,94 lira olarak gerçekleşti.