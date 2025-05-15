Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 35 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 925 bin lira, en yüksek 4 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 35 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 60 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 236 milyon 533 bin 811,94 lira, işlem miktarı ise 4.095,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 492 milyon 746 bin 533,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.