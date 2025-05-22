Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 171 bin 100 liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 4 milyon 171 bin lirayı, en yüksek 4 milyon 196 bin 500 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 178 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 519 milyon 498 bin 633,25 lira, işlem miktarı ise 1.325,34 kilogram oldu.