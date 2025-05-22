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Altının kilogram fiyatında düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 171 bin 100 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 178 bin liradan tamamlamıştı.

Güncel
  • 22.05.2025 16:59
  • Giriş: 22.05.2025 16:59
  • Güncelleme: 22.05.2025 17:00
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında düşüş
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 171 bin 100 liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 4 milyon 171 bin lirayı, en yüksek 4 milyon 196 bin 500 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 178 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 519 milyon 498 bin 633,25 lira, işlem miktarı ise 1.325,34 kilogram oldu.

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