Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 320 bin liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 310 bin lira, en yüksek 4 milyon 329 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 330 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 759 milyon 476 bin 218,14 lira, işlem miktarı ise 1.344,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 786 milyon 444 bin 530,33 lira olarak gerçekleşti.