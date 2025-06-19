Altının kilogram fiyatında düşüş
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 310 bin lira, en yüksek 4 milyon 329 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 320 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 320 bin liraya geriledi.
Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 310 bin lira, en yüksek 4 milyon 329 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 330 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 759 milyon 476 bin 218,14 lira, işlem miktarı ise 1.344,48 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 786 milyon 444 bin 530,33 lira olarak gerçekleşti.