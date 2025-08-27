Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 466 bin 12,50 liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada, en düşük 4 milyon 449 bin lira, en yüksek 4 milyon 466 bin 12,50 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 978 milyon 895 bin 149,16 lira, işlem miktarı ise 668,45 kilogram oldu.