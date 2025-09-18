Giriş / Abone Ol
Altının kilogram fiyatında düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 970 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 18.09.2025 16:55
  • Giriş: 18.09.2025 16:55
  • Güncelleme: 18.09.2025 16:58
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 970 bin liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 4 milyon 787 bin lira, en yüksek 5 milyon 150 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 993 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 567 milyon 908 bin 185,2 lira, işlem miktarı ise 1933,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 80 milyon 458 bin 568,94 lira olarak gerçekleşti.

