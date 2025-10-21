Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı,günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 115 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 115 bin lira, en yüksek 6 milyon 241 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 195 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 171 milyon 31 bin 592,6 lira, işlem miktarı ise 1198,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 436 milyon 397 bin 802,96 lira olarak gerçekleşti.