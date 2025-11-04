Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 535 bin liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 5 milyon 338 bin lira, en yüksek 5 milyon 568 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 5 milyon 535 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 585 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 778 milyon 827 bin 162,92 lira, işlem miktarı ise 1051,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 265 milyon 899 bin 824,09 lira olarak gerçekleşti.