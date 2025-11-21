Altının kilogram fiyatında düşüş
Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 745 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 745 bin liraya indi.
Piyasada altının kilogram fiyatı en düşük 5 milyon 720 bin lira, en yüksek 5 milyon 825 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 775 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 445 milyon 871 bin 339,04 lira, işlem miktarı ise 2 bin 72,22 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 808 milyon 471 bin 52,38 lira olarak gerçekleşti.