Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 790 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 775 bin lira, en yüksek 5 milyon 800 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 807 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 304 milyon 776 bin 841,21 lira, işlem miktarı ise 753,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 670 milyon 503 bin 574,02 lira olarak gerçekleşti.