Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 290 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 6 milyon 133 bin lira, en yüksek 6 milyon 333 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 295 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 107 milyon 213 bin 598,38 lira, işlem miktarı ise 2 bin 898,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 20 milyar 356 milyon 350 bin 362,89 lira olarak gerçekleşti.