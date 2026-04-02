Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 705 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 846 bin liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 02.04.2026 16:51
  • Giriş: 02.04.2026 16:51
  • Güncelleme: 02.04.2026 16:55
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında düşüş
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 705 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 657 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 894 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 705 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 846 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 26 milyar 560 milyon 20 bin 74,67 lira, işlem miktarı ise 3 bin 973,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 27 milyar 837 milyon 646 bin 897,51 lira olarak gerçekleşti.

