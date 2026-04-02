Altının kilogram fiyatında düşüş
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 705 bin liraya indi.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 657 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 894 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 705 bin lira oldu.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 26 milyar 560 milyon 20 bin 74,67 lira, işlem miktarı ise 3 bin 973,04 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 27 milyar 837 milyon 646 bin 897,51 lira olarak gerçekleşti.