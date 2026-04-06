Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk gününün sonunda 6 milyon 770 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 755 bin lira, en yüksek 6 milyon 822 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 770 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 813 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 347 milyon 885 bin 628,34 lira, işlem miktarı ise 2 bin 564,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 658 milyon 696 bin 787,60 lira olarak gerçekleşti.