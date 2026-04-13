Altının kilogram fiyatında düşüş
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 799 bin 999 liraya geriledi. Gün içinde 6 milyon 782 bin 500 lira ile 6 milyon 908 bin lira aralığında işlem gördü.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 799 bin 999 liraya indi.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 782 bin 500 lira, en yüksek 6 milyon 908 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 799 bin 999 lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 863 bin 700 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 713 milyon 562 bin 416,20 lira, işlem miktarı ise 2 bin 756,15 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 138 milyon 684 bin 969,61 lira olarak gerçekleşti.