Altının kilogram fiyatında düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 799 bin 999 liraya geriledi. Gün içinde 6 milyon 782 bin 500 lira ile 6 milyon 908 bin lira aralığında işlem gördü.

Ekonomi
  • 13.04.2026 16:59
  • Giriş: 13.04.2026 16:59
  • Güncelleme: 13.04.2026 17:01
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 799 bin 999 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 782 bin 500 lira, en yüksek 6 milyon 908 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 799 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 863 bin 700 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 713 milyon 562 bin 416,20 lira, işlem miktarı ise 2 bin 756,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 138 milyon 684 bin 969,61 lira olarak gerçekleşti.

