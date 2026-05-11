Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 855 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 805 bin lira, en yüksek 6 milyon 930 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 855 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 895 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 428 milyon 975 bin 187,27 lira, işlem miktarı ise 1677,57 kilogram oldu.

