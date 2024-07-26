Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor

Standart altının kilogram fiyatında gün sonunda yüzde 0,04 düşüş yaşandı. Günü 2 milyon 553 bin 500 liradan kapatan standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 554 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,04 azalışla 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 554 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 553 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 558 bin lirayı gördü.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 308 milyon 542 bin 550,29 lira, işlem miktarı ise 513,42 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 308 milyon 542 bin 550,29 lira düzeyinde gerçekleşti.