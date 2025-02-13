Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 1,4 azalışla 3 milyon 356 bin liraya geriledi.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 356 bin lira, en yüksek 3 milyon 460 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 419 milyon 872 bin 887,31 lira, işlem miktarı ise 1.885,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 696 milyon 976 bin 100,40 lira düzeyinde gerçekleşti.