Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 468 bin 1,5 liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 468 bin 1,5 lira, en yüksek 3 milyon 486 bin 969 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 515 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 318 milyon 847 bin 305,53 lira, işlem miktarı ise 1.248,2 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 620 milyon 768 bin 12,61 lira düzeyinde gerçekleşti.