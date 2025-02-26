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Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 468 bin 1,5 lira oldu.

Ekonomi
  • 26.02.2025 17:02
  • Giriş: 26.02.2025 17:02
  • Güncelleme: 26.02.2025 17:03
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 468 bin 1,5 liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 468 bin 1,5 lira, en yüksek 3 milyon 486 bin 969 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 515 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 318 milyon 847 bin 305,53 lira, işlem miktarı ise 1.248,2 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 620 milyon 768 bin 12,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

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