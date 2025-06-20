Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda haftanın son işlem gününde yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 295 bin liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 295 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 320 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 206 milyon 323 bin 232,01 lira, işlem miktarı ise 981,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 243 milyon 334 bin 922,46 lira olarak gerçekleşti.