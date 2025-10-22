Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 115 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin liraya geriledi.
Standart altının kilgram fiyatı piyasada en düşük 5 milyon 760 bin lira, en yüksek 6 milyon 141 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 115 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 108 milyon 561 bin 207,71 lira, işlem miktarı ise 1365,14 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 249 milyon 657 bin 724,49 lira olarak gerçekleşti.