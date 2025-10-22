Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin liraya geriledi.

Standart altının kilgram fiyatı piyasada en düşük 5 milyon 760 bin lira, en yüksek 6 milyon 141 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 115 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 108 milyon 561 bin 207,71 lira, işlem miktarı ise 1365,14 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 249 milyon 657 bin 724,49 lira olarak gerçekleşti.