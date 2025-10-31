Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor

Giriş / Abone Ol
Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 artışla 5 milyon 660 bin lira oldu

Ekonomi
  • 31.10.2025 16:44
  • Giriş: 31.10.2025 16:44
  • Güncelleme: 31.10.2025 16:49
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,9 artışla 5 milyon 660 bin liraya düştü.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 5 milyon 600 bin lira, en yüksek 5 milyon 690 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 610 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 478 milyon 774 bin 715,74 lira, işlem miktarı ise 623,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 500 milyon 602 bin 942,81 lira olarak gerçekleşti.

