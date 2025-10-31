Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor
Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 artışla 5 milyon 660 bin lira oldu
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,9 artışla 5 milyon 660 bin liraya düştü.
Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 5 milyon 600 bin lira, en yüksek 5 milyon 690 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 610 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 478 milyon 774 bin 715,74 lira, işlem miktarı ise 623,87 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 500 milyon 602 bin 942,81 lira olarak gerçekleşti.