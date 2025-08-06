Altının kilogram fiyatında düşüş sürüyor: Ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 350 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 350 bin lira, en yüksek 4 milyon 430 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,95 azalışla 4 milyon 350 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 392 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 664 milyon 458 bin 390,31 lira, işlem miktarı ise 1.066,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 872 milyon 840 bin 700,03 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NM Global Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.