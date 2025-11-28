Altının kilogram fiyatında gerileme

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,1 azalış 5 milyon 785 bin liraya indi.

Altın piyasasında standart altının kilogramının en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatı 5 milyon 785 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 790 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 405 milyon 464 bin 581,28 lira, işlem miktarı ise 420,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 543 milyon 355 bin 479,35 lira olarak gerçekleşti.