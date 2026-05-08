Altının kilogram fiyatında gerileme sinyali

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 895 bin liraya indi.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 858 bin 400 lira, en yüksek 6 milyon 895 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 227 milyon 526 bin 98,81 lira, işlem miktarı ise 1053,71 kilogram oldu.