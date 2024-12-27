Altının kilogram fiyatında sert düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 4 bin liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 3 bin lira, en yüksek 3 milyon 10 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 15 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 934 milyon 872 bin 937,95 lira, işlem miktarı ise 643,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 27 milyon 789 bin 636,24 lira düzeyinde gerçekleşti.