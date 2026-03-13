Giriş / Abone Ol
Altının kilogram fiyatında sert düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,5 düşüşle 7 milyon 310 bin liraya geriledi. Altında gün içi en düşük 7 milyon 245 bin, en yüksek 7 milyon 458 bin 932 lira seviyesi görüldü.

Ekonomi
  • 13.03.2026 16:48
  • Güncelleme: 13.03.2026 16:51
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında sert düşüş
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 7 milyon 310 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 245 bin lira, en yüksek 7 milyon 458 bin 932 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 düşüşle 7 milyon 310 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 417 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 286 milyon 574 bin 243,20 lira, işlem miktarı ise 2 bin 534,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 18 milyar 347 milyon 194 bin 436,33 lira olarak gerçekleşti.

