Altının kilogram fiyatında sert düşüş
Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,5 düşüşle 7 milyon 310 bin liraya geriledi. Altında gün içi en düşük 7 milyon 245 bin, en yüksek 7 milyon 458 bin 932 lira seviyesi görüldü.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 7 milyon 310 bin liraya indi.
Altın piyasasında en düşük 7 milyon 245 bin lira, en yüksek 7 milyon 458 bin 932 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 düşüşle 7 milyon 310 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 417 bin 999 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 286 milyon 574 bin 243,20 lira, işlem miktarı ise 2 bin 534,80 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 18 milyar 347 milyon 194 bin 436,33 lira olarak gerçekleşti.