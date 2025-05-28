Altının kilogram fiyatında sınırlı artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 166 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 166 bin lira, en yüksek 4 milyon 190 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 155 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 482 milyon 150 bin 961,53 lira, işlem miktarı ise 1.077,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 484 milyon 328 bin 904,28 lira olarak gerçekleşti.