Altının kilogram fiyatında sınırlı artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 865 bin liraya çıktı.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 839 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 870 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 855 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 626 milyon 875 bin 79,42 lira, işlem miktarı ise 1547,66 kilogram oldu.