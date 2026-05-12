Altının kilogram fiyatında sınırlı artış

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 865 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 12.05.2026 16:50
  • Güncelleme: 12.05.2026 16:54
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 865 bin liraya çıktı.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 839 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 870 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 855 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 626 milyon 875 bin 79,42 lira, işlem miktarı ise 1547,66 kilogram oldu.

