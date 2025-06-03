Altının kilogram fiyatında sınırlı düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 216 bin 500 liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 215 bin lira, en yüksek 4 milyon 235 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 236 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 461 milyon 223 bin 983,81 lira, işlem miktarı ise 1529,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 639 milyon 758 bin 8 lira olarak gerçekleşti.