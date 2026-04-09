Altının kilogram fiyatında sınırlı düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 824 bin liraya indi.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 780 bin lira, en yüksek 6 milyon 905 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 902 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 296 milyon 182 bin 725,28 lira, işlem miktarı ise 2 bin 841,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 512 milyon 390 bin 76,28 lira olarak gerçekleşti.