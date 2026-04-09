Altının kilogram fiyatında sınırlı düşüş
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 780 bin lira, en yüksek 6 milyon 905 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 824 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 824 bin liraya indi.
Altın piyasada en düşük 6 milyon 780 bin lira, en yüksek 6 milyon 905 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 902 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 296 milyon 182 bin 725,28 lira, işlem miktarı ise 2 bin 841,72 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 512 milyon 390 bin 76,28 lira olarak gerçekleşti.