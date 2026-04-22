Altının kilogram fiyatında sınırlı düşüş
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 860 bin liraya indi.
Standart altın piyasada en düşük 6 milyon 838 bin 400 lira, en yüksek 6 milyon 899 bin 200 lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 905 bin 500 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 740 milyon 412 bin 427,86 lira, işlem miktarı ise 1272,61 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 791 milyon 799 bin 51,48 lira olarak gerçekleşti.