Altının kilogram fiyatında sınırlı düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 860 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 22.04.2026 17:10
  • Giriş: 22.04.2026 17:10
  • Güncelleme: 22.04.2026 17:12
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında sınırlı düşüş
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 860 bin liraya indi.

Standart altın piyasada en düşük 6 milyon 838 bin 400 lira, en yüksek 6 milyon 899 bin 200 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 905 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 740 milyon 412 bin 427,86 lira, işlem miktarı ise 1272,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 791 milyon 799 bin 51,48 lira olarak gerçekleşti.

