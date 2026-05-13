Altının kilogram fiyatında sınırlı düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 828 bin 400 liraya indi.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 821 bin 100 lira, en yüksek 6 milyon 885 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 865 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 630 milyon 584 bin 274,67 lira, işlem miktarı ise 1114,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 930 milyon 494 bin 363,14 lira olarak gerçekleşti.