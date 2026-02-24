Altının kilogram fiyatında sınırlı gerileme
Altın piyasasında en düşük 7 milyon 430 bin lira, en yüksek 7 milyon 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 7 milyon 430 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle7 milyon 430 bin liraya indi.
Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 7 milyon 430 bin lira, en yüksek 7 milyon 525 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 845 milyon 488 bin 118,65 lira, işlem miktarı ise 919,40 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 431 milyon 361 bin 790,16 lira olarak gerçekleşti.