Altının kilogram fiyatında sınırlı gerileme

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle7 milyon 430 bin liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 7 milyon 430 bin lira, en yüksek 7 milyon 525 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 845 milyon 488 bin 118,65 lira, işlem miktarı ise 919,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 431 milyon 361 bin 790,16 lira olarak gerçekleşti.