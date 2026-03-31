Altının kilogram fiyatında sınırlı gerileme

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 624 bin 899 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 454 bin lira, en yüksek 6 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 624 bin 899 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 637 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 276 milyon 387 bin 973,36 lira, işlem miktarı ise 2 bin 13,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 601 milyon 339 bin 483,88 lira olarak gerçekleşti.