Altının kilogram fiyatında sınırlı yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 142 bin 999,5 liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 127 bin lira, en yüksek 4 milyon 142 bin 999,5 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 120 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 373 milyon 481 bin 975,96 lira, işlem miktarı ise 333,33 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 386 milyon 441 bin 614,94 lira olarak gerçekleşti.