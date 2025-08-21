Altının kilogram fiyatında sınırlı yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,1 artışla4 milyon 420 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında kilogram fiyat, en düşük 4 milyon 400 bin lira, en yüksek 4 milyon 420 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 414 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 664 milyon 679 bin 565,97 lira, işlem miktarı ise 1.288,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 775 milyon 801 bin 168,11 lira olarak gerçekleşti.