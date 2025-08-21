Altının kilogram fiyatında sınırlı yükseliş
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,1 artışla4 milyon 420 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında kilogram fiyat, en düşük 4 milyon 400 bin lira, en yüksek 4 milyon 420 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 414 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 664 milyon 679 bin 565,97 lira, işlem miktarı ise 1.288,88 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 775 milyon 801 bin 168,11 lira olarak gerçekleşti.