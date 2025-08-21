Giriş / Abone Ol
Altının kilogram fiyatında sınırlı yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 21.08.2025 17:07
  • Giriş: 21.08.2025 17:07
  • Güncelleme: 21.08.2025 17:13
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,1 artışla4 milyon 420 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında kilogram fiyat, en düşük 4 milyon 400 bin lira, en yüksek 4 milyon 420 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 414 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 664 milyon 679 bin 565,97 lira, işlem miktarı ise 1.288,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 775 milyon 801 bin 168,11 lira olarak gerçekleşti.

