Altının kilogram fiyatında sınırlı yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 7 milyon 310 bin liraya çıktı.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 7 milyon 295 bin lira, en yüksek 7 milyon 325 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 270 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 175 milyon 893 bin 759,50 lira, işlem miktarı ise 1121,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 522 milyon 597 bin 462,28 lira olarak gerçekleşti.