Altının kilogram fiyatında son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 750 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 734 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 751 bin 682,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 750 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 2 milyon 708 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 500 milyon 360 bin 47,19 lira, işlem miktarı ise 182,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 544 milyon 910 bin 684 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Atasay Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile AgaBullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.