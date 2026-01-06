Altının kilogram fiyatında son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 345 bin liraya çıktı.

Piyasada altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek 6 milyon 385 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 587 milyon 511 bin 136,83 lira, işlem miktarı ise 2 bin 16,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 510 milyon 873 bin 269,98 lira olarak gerçekleşti.