Altının kilogram fiyatında son durum: Günlük kayıp yüzde 0,7

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 7 milyon 440 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 7 milyon 410 bin lira, en yüksek 7 milyon 475 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 489 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 962 milyon 14 bin 36,14 lira, işlem miktarı ise 1889,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 29 milyon 395 bin 225,25 lira olarak gerçekleşti.