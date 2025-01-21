Altının kilogram fiyatında yüksek seyir sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 123 bin 800 liraya yükseldi.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 120 bin lira, en yüksek 3 milyon 135 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 110 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 801 milyon 424 bin 571,64 lira, işlem miktarı ise 256,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 841 milyon 545 bin 99,32 lira düzeyinde gerçekleşti.