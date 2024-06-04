Altının kilogram fiyatında yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 412 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya yükseldi.

Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 412 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 423 bin 2 lirayı, en yüksek 2 milyon 430 bin 510 lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 305 milyon 43 bin 368,54 lira, işlem miktarı ise 952,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 344 milyon 154 bin 470,79 lira düzeyinde gerçekleşti.