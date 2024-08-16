Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 708 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 646 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 artışla 2 milyon 708 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 685 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 33 milyon 252 bin 437,72 lira, işlem miktarı ise 1.131,84 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 281 milyon 38 bin 870,08 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Akbank, Zirve Değerli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.