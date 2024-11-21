Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,7 artışla 3 milyon 103 bin liraya çıktı.

Standart altının fiyatı, en düşük 3 milyon 95 bin lira, en yüksek 3 milyon 111 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 80 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 448 milyon 824 bin 411,17 lira, işlem miktarı ise 1.131,39 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 669 milyon 486 bin 731,17 lira düzeyinde gerçekleşti.