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Altının kilogram fiyatında yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,7 artışla 3 milyon 103 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 80 bin 100 liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 21.11.2024 17:23
  • Giriş: 21.11.2024 17:23
  • Güncelleme: 21.11.2024 17:23
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,7 artışla 3 milyon 103 bin liraya çıktı.

Standart altının fiyatı, en düşük 3 milyon 95 bin lira, en yüksek 3 milyon 111 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 80 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 448 milyon 824 bin 411,17 lira, işlem miktarı ise 1.131,39 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 669 milyon 486 bin 731,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

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