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Altının kilogram fiyatında yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 30 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 09.12.2024 17:00
  • Giriş: 09.12.2024 17:00
  • Güncelleme: 09.12.2024 17:01
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 30 bin lira oldu.

Standart altın kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 27 bin lira, en yüksek 3 milyon 30 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 3 milyon 17 bin liradan tamamlamıştı

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 668 milyon 53 bin 497,68 lira, işlem miktarı ise 1.910,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 737 milyon 22 bin 72,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

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