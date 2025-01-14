Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 68 bin liraya yükseldi.

Piyasada standart altının fiyatı en düşük 3 milyon 49 bin lira, en yüksek 3 milyon 68 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 53 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 837 milyon 876 bin 556 lira, işlem miktarı ise 602,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 90 milyon 351 bin 920 lira düzeyinde gerçekleşti.